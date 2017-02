Il calcio onora i 50 anni di Roberto Baggio

Roma, 18 feb. (askanews) - L'avvocato Agnelli lo paragonò a Raffaello, il suo codino è diventato "divino" per le tante magie che ha saputo regalare ai tifosi di calcio. Roberto Baggio compie oggi 50 anni. Non è mai diventato capocannoniere ma i suoi 205 gol lo piazzano al settimo posto della classifica marcatori di tutti i tempi. Due scudetti, un pallone d'oro, una coppa Uefa, tre mondiali di cui uno concluso al secondo posto battuto soltanto ai rigori. Una carriera stellare cominciata con la maglia del Lanerossi Vicenza dove Baggio ha giocato per tre stagioni ('82-'85) e proseguita tra Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter, Brescia. Ed il calcio lo ha voluto omaggiare con centinaia di testimonianze che in queste ore campeggiano sul web. "Ci sono i campioni e poi ci sono i fuoriclasse. Buon compleanno alla leggenda del calcio Roberto #Baggio" si legge sull'account twitter del comitato olimpico nazionale italiano. E su twitter il presidente Malagò aggiunge:"Auguri Roberto! Lo sport italiano abbraccia il grandissimo campione per i suoi 50 anni... e per le magie che ha regalato all'Italia". Anche Figc e Lega si uniscono agli auguri a Baggio ma sono tutte le sue ex squadre, e non solo, a salutarlo. Cam