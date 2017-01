Il 23 febbraio sciopero di 4 ore del trasporto aereo

Roma, 17 gen. (askanews) - Differito al 23 febbraio lo sciopero nazionale di 4 ore di tutte le società e compagnie del trasporto aereo. E' quanto riferiscono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta, in merito alla protesta indetta per la mancata erogazione delle prestazioni del fondo di solidarietà del trasporto aereo. "La protesta - ricordano le quattro organizzazioni sindacali del settore - era stata inizialmente indetta per il 20 gennaio e revocata a seguito dell'incontro tenutosi ieri presso il Ministero dei Trasporti, al quale - spiegano infine Filt, Fit, Uilt e Ugl TA - riconosciamo la sensibilità sul problema alla base della protesta ma adesso siamo in attesa che Inps dia seguito agli impegni assunti ieri". Red-Cip-int5