Il 23 febbraio sciopero Alitalia di 4 ore

Roma, 27 gen. (askanews) - Primo sciopero di quattro ore, dalle 14 alle 18, giovedì 23 febbraio "per l'ostinazione dell'azienda a perseguire una condotta di chiusura". Così in una nota unitaria le segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta. "Di fronte alla totale assenza di un piano industriale, alle scelte unilaterali di disdetta del contratto nazionale del trasporto aereo che violano gli accordi interconfederali vigenti e cancellano automatismi di adeguamento retributivo ed alle ripetute violazioni dei numerosi accordi integrativi al ccnl - conclude la nota - lo sciopero si conferma in questa fase l'unico strumento democratico per la tutela dei diritti dei lavoratori". Red-Cip-Int5