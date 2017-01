Milano, 19 gen. (askanews) - Il cambiamento climatico non dà tregua. Il 2016 è stato l'anno più caldo dal 1880, da quando cioè è stato possibile avere a disposizione dei dati. E' il terzo anno di fila che la Terra tocca punte di caldo record secondo la ricerca dell'agenzia americana per il clima e della Nasa. "Si tratta di un trend, e il fatto che tocchiamo sempre i livelli più alti ogni anno, è il vero indicatore che sono in corso grandi cambiamenti", si legge in una nota dell'agenzia federale Usa. I livelli più estremi sono stati riscontrati nell'Artico, dove le temperature sono crollate (tra 0,6 e 0,9 gradi centigradi) rispetto alle medie stagionali. Un abbassamento che provoca lo scioglimento dei ghiacciai, col conseguente innalzamento degli Oceani, l'erosione delle coste, che provocano danni enormi a moltissime popolazione. L'allarme arriva a 24 ore dall'insediamento di Trump che ha sempre negato il cambiamento climatico nonostante le evidenze scientifiche, arrivando a definirlo "un complotto inventato adi cinesi". Sarà invece uno dei problemi reali con cui la sua amministrazione dovrà confrontarsi. Lnu-Int4