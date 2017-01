Ignazio Visco: la ripresa prosegue graduale, avanti con le riforme

Modena, 28 gen. (askanews) - In Italia "la ripresa prosegue seppure gradualmente", ma lo "scenario è soggetto a rischi". Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento al Forex. "Nello scenario più recente - ha sottolineato Visco - si prefigura un crescita del Pil intorno all'1% all'anno, in media, nel triennio 2017-2019". "Il mantenimento - ha spiegato il governatore - di condizioni ordinate sui mercati, il consolidamento della crescita, la ripresa degli investimenti, il miglioramento ulteriore delle condizioni del mercato del lavoro presuppongono soprattutto che non si interrompa la realizzazione del processo di riforma avviato negli ultimi anni". Glv/Pat/Bos