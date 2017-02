Iacopino (Odg) a Di Maio: no a liste proscrizione di giornalisti

Roma, 8 feb. (askanews) - "L'onorevole Luigi Di Maio, vice presidente della Camera dei Deputati ed esponente del M5S, mi ha consegnato ieri una lettera contenente doglianze sul comportamento professionale di alcuni colleghi. È un diritto che ha al pari di ogni altro cittadino, un diritto previsto da norme note a tutti i giornalisti". Lo afferma il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti Enzo Iacopino che mette in guardia da una "azione di demonizzazione generalizzata dei giornalisti" osservando che la lista, resa pubblica, dei giornalisti che il Movimento cinque stelle accusa di comportamenti non corretti assomigli a una "lista di proscrizione". "In occasione dell'incontro l'ho invitato a far sì che gli esponenti del M5S non proseguano in una azione di demonizzazione generalizzata dei giornalisti, manifestandogli il timore - spiega Iacopino - che questo clima possa determinare conseguenze dolorose che questo nostro Paese ha già subito in anni non lontani. Ci sono già segnali, in tal senso, al punto che l'Odg nazionale ha assunto una iniziativa legale in relazione a quanto accaduto a Palermo durante una manifestazione del M5S. Ho chiesto all'on Di Maio di desistere dall'intenzione di presentare querele o di avviare azioni civili nei confronti dei giornalisti, invitandolo a riflettere sul fatto che quella strada trasmette la sgradevole sensazione di un tentativo di intimidazione, con l'obiettivo - inaccettabile per chiunque abbia a cuore la libertà di informazione, diritto essenziale dei cittadini - di condizionare i colleghi che hanno il dovere di raccontare i fatti che accadono". (Segue) Vep MAZ