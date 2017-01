Roma, 19 gen. (askanews) - Lindsay Lohan si sarebbe convertita all'Islam. I suoi account Twitter, Facebook e soprattutto Instagram, dove conta sei milioni di follower, non hanno registrato aggiornamenti, e diversi tabloid anglosassoni hanno diffuso l'ipotesi che la trentenne attrice newyorchese si trova in piena conversione religiosa verso l'Islam. La prova sarebbe la cancellazione di tutte le sue foto, tra queste molti scatti sexy, sul profilo Instagram. Sul profilo Instagram appare una pagina totalmente vuota con la scritta in arabo "Alaikum Salam" (La pace su di voi"), e sotto "Rivolgersi a scott@lindsaylohan.co" oppure all'indirizzo Facebook della diva che però non viene aggiornato dal 29 dicembre 2016. Molti musulmani si sono congratulati con lei ma la mamma si è affrettata ad intervenire negando la conversione ma affermando solo di "essersi presa una pausa dai social". Non molto tempo fa la Lohan era stata fotografata tra le strade di New York con sottobraccio un Corano. Da quel momento le speculazioni si sono moltiplicate. Poi tanti viaggi tra la Turchia ed i campi profughi indossando l'hijab. Poi i tanti elogi al premier turco Erdogan e l'intervista alla tv Haberturk nella quale disse: "Erdogan si è comportato molto bene, e il suo popolo lo ammira e lo rispetta come presidente eletto". Una settimana fa a Pitti Uomo indossò un lungo abito nero che le aveva scoperto solo le caviglie. L'ex star Disney è stata legata a lungo al magnate russo Igor Tarabasov, in una relazione anche violenta con una dipendenza passata da alcol e droga. Adx