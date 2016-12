I revisori dei conti bocciano il bilancio capitolino della giunta Raggi

Roma, 20 dic. (askanews) - "Vi comunico che è stato depositato il parere dell'Oref (i revisori dei conti, Ndr.) e non è favorevole, motivo per cui sospendo la seduta". Così il presidente dell'aula Giulio Cesare, Marcello De Vito, rientrando in aula dopo la sospensione dei lavori di circa quattro ore. Il Pd ha gridato dai banchi "a casa, a casa".

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria - si legge sul sito di Roma Capitale - è un organo statutario dell'Assemblea Capitolina a cui è conferito l'esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge, come stabilito dagli artt. 40 e 41 dello Statuto di Roma Capitale. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni e sono indicati con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina.

L'organo di revisione "ritiene non sufficienti gli spazi di finanza pubblica necessari al rispetto dell'equilibrio finanziario in relazione alle necessità che potrebbero rivelarsi rispetto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, alle passività potenziali comunque presenti e a tutte le criticità evidenziate nel presente parere ed esprime parere non favorevole, sulla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati". È quanto si legge nel testo del parere al Bilancio capitolino licenziato dall'Oref, che boccia il previsionale della Giunta Raggi. Il bilancio deve, dunque, ricominciare da capo il suo iter e probabilmente non potrà essere approvato entro il termine del 31 dicembre.

Tra le altre cose, il bilancio è stato bocciato dall'Oref perché la Giunta Raggi ha effettuato "una non corretta previsione degli ingenti e imminenti oneri derivanti dai debiti fuori bilancio, dalla gestione del contenzioso in essere, dalle passività derivanti dalla gestione delle partecipate - si legge nel testo - dalle passività potenziali relative alle garanzie rilasciate da Roma Capitale in relazione all'operazione Punti verde qualità, dalla realizzazione della linea metropolitana C e dell'ammodernamento di quelle esistenti; dalle passività potenziali inerenti le problematiche curate dal dipartimento politiche sociali; dal contenzioso relativo al Ccnl per i dipendenti di Roma Tpl, dal contenzioso relativo alle problematiche delle acquisizioni sananti e dalle criticità riscontrate con la gestione commissariale".

"L'Oref ha espresso parere contrario rispetto al Bilancio. È la prima volta che si verifica. Non era mai successo. Il presidente De Vito ha chiesto di sconvocare le sedute di oggi domani. La richiesta che facciamo noi è di mandare subito il parere di nuovo in Giunta perché così non è possibile procedere alla votazione del bilancio. Ci esporremmo a un possibile esposto della corte dei conti. In sostanza nel dispositivo si dice che non si rispettano gli spazi di finanza pubblica". Così la capogruppo del Pd in Campidoglio, Michela Di Biase, commentando il parere dell'Oref sul bilancio previsionale, risultato essere non favorevole. "Politicamente - ha aggiunto - la bocciatura ci colpisce molto, ci avevano rassicurato sulla tessitura del bilancio che non è non avvenuta. Si mettessero di nuovo al lavoro e in tempi brevi".

I revisori contabili sono stati particolarmente rigorosi nella loro analisi e noi vogliamo raccogliere questa sfida al rigore". Così l'assessore capitolino al Bilancio Andrea Mazzillo rispondendo "a reti unificate" dalla sua pagina Facebook e dal blog di Beppe Grillo, alla bocciatura. "Analoghi rilievi effettuati dall'Oref in passato non hanno mai prodotto pareri negativi e le valutazioni espresse oggi sono riferibili non al bilancio corrente ma a criticità ereditate dalle passate amministrazioni. Le consideriamo un'opportunità per migliorare ulteriormente il documento fondamentale per l'azione amministrativa per il prossimo triennio", sottolinea l'assessore. "Cominceremo affrontando il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che consentirà di dare ossigeno ai debitori e fornitori di Roma Capitale, e dunque alle imprese. Spiace solo che non ci siano, a questo punto, i tempi tecnici per poter approvare il bilancio entro il 31 dicembre - sottolinea Mazzillo -. Ci sono comunque i tempi per predisporre un nuovo schema di bilancio ed approvarlo entro i termini stabiliti dalle norme (28 febbraio).

2017) visto che con largo anticipo eravamo pronti ad approvare il Bilancio, una cosa più unica che rara. Non si ferma la nostra azione amministrativa improntata a principi di trasparenza e rigore contabile. Come riconosciuto dallo stesso Oref, questo è un bilancio vero, ispirato a criteri di prudenza e credibilità. Dopo le opportune modifiche lo riproporremo, con più forza e determinazione di prima", conclude. Int2