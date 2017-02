I colloqui ad Astana rinviati per "ragioni tecniche"

Astana, 15 feb. (askanews) - Il Kazakistan ha annunciato che il nuovo round di colloqui di pace inter-siriani previsto ad Astana per oggi è stato rinviato di un giorno a causa di non meglio precisate "ragioni tecniche". Un portavoce del ministero degli Esteri kazako ha annunciato il rinvio telefonicamente all'Afp e successivamente un comunicato del ministero ha annunciato che i negoziati riprenderanno il 16 febbraio alle 7:00 (ora italiana). Ai negoziati di Astana, voluti da Mosca con l'appoggio di Turchia e Iran, saranno presenti rappresentanti del regime siriano e dell'opposizione, anche se alcuni rappresentanti dei ribelli hanno dichiarato nei giorni scorsi di non essere stati invitati. Per l'inviato speciale dell'Onu Staffan de Mistura sarà presente un "team tecnico". La Giordania sarà presente con una rappresentanza di alto profilo. Mosca aveva invitato anche gli Stati Uniti a partecipare come osservatori ma il dipartimento di Stato non ha confermato. (fonte afp) Dmo MAZ