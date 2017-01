Roma, 22 gen. (askanews) - Un impatto tremendo, simile a quello che avrebbero provocato 3.500 tir a piemo carico. Questa ciò che, presumibilmente, è avvenuto sull'hotel Rigopiano a causa del distacco della massa nevosa che lo ha investito. Una massa che i primi rilevamenti dei Carabinieri Forestali, quantificano in circa 200 mila metri quadrati per un peso di 40 a 60 mila tonnellate che, una volta giunte verso il basso si sarebbero, addirittura raddoppiate. A riferirlo sono stati i Carabinieri Forestali che, in una intervista a Skytg24, hanno poi aggiunto che la velocità della massa nevosa potrebbe aver superato i 100 km orari. "Proprio per questo - hanno spiegato - si può parlare di un evento assolutamente eccezionale sul sito". Gci MAZ