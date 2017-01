Roma, 24 gen. (askanews) - Nelle ultime ore i vigili del fuoco hanno recuperato all'interno dell'hotel Rigopiano tre corpi senza vita, non ancora identificati e di sesso maschile. E' di 12 il numero delle vittime e di 17 il numero dei dispersi. Il bilancio è stato reso noto dalla Prefettura di Pescara.

Intanto, in una nota, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha sottolineato che "il dispositivo dei soccorsi messo in atto dai vigili del fuoco che lavorano sulle macerie dell'hotel Rigopiano, travolto da una valanga, è "assolutamente adeguato" e "la mobilitazione è del tutto commisurata alle gravissime esigenze operative, senza alcuna sottovalutazione e senza alcun risparmio di risorse". Anzi, precisa la nota, "una concentrazione in loco numericamente superiore di personale e mezzi dei vigili del fuoco non solo non servirebbe ad accelerare le ricerche, ma rischierebbe di rivelarsi addirittura pregiudizievole in relazione alle caratteristiche del sito e alle criticità che si stanno affrontando". Int9