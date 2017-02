Harrison Ford: spunta nuovo video dell'atterraggio sbagliato

Roma, 22 feb. (askanews) - Continuano ad emergere nuovi particolari sull'errore di manovra di Harrison Ford che qualche giorno fa, alla guida di un aereo ha sbagliato pista di atterraggio in California, sfiornado anche un aereo di linea. Nelle ultime ore è spuntato anche un nuovo video di 45 secondi che testimonia l'atterraggio del 74enne attore. Si vede il piccolo velivolo pilotato da Ford che sfiora un 737 dell'American Airlines in decollo dall'aeroporto John Wayne di Orange County. L'aereo passeggeri si muove lentamente sulla pista mentre il monomotore giallo di Ford appare da destra, volando basso sopra il 737 e gettando la sua ombra sull'aeroplano prima di atterrare su un'altra pista. "Che ci faceva quell'aereo sotto di me?" avrebbe chiesto l'attore alla torre di controllo. Sull'accaduto è in corso una inchiesta della FAA. Ford, collezionista di aerei d'epoca, se riconosciuto responsabile di negligenza, rischia una serie di misure punitive la più grave delle quali sarebbe la sospensione della licenza di volo. Adx