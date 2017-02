Haftar: libici devono decidere da soli il loro futuro

Roma, 5 feb. (askanews) - Il generale Khalifa Haftar si è detto pronto a un'alleanza con gli Stati uniti e la Russia per la lotta al terrorismo ed ha chiesto oggi alla comunità internazionale di non intervenire negli affari interni della Libia. In un'intervista concessa al settimanale francese Jdd, l'uomo forte della Cirenaica ha spiegato che "spetta ai libici decidere cosa sai meglio per loro". "La comunità internazionale non deve fare altro che sostenere la loro decisione", ha commentato. Haftar si è detto pronto a incontrare il suo rivale, il primo ministro Fayez al Sarraj, riconosciuto dalla comunità internazionale "a una condizione, che i suoi cortigiani non abbiano nulla da dire". "Coloro che sostengono il governo di unità nazionale sono molto pochi e sono interessati solo al denaro", ha insistito il generale, che negli ultimi tempi ha rafforzato le sue relazioni con la Russia. Adesso Haftar si è detto pronto a un'alleanza con Mosca e Washington in chiave antiterrorismo. "Se la Russia e gli Stati uniti si avvicinano al fine di sradicare il terrorismo, questo ci potrà aiutare. Noi ci alleeremo con entrambi", ha assicurato, riferendosi a Vladimir Putin e Donald Trump. (fonte afp) Coa MAZ