Guerra Mediaset-Vivendi, Bollorè indagato per aggiotaggio

Roma, 24 feb. (askanews) - Vincent Bollorè, numero uno della francese Vivendì, è indagato dalla Procura di Milano per l'ipotesi di reato di aggiotaggio nell'operazione con la quale Vivendi ha comprato azioni Mediaset salendo quasi al 30% del capitale. Lo riportano oggi il "Corriere della Sera" e "Repubblica". Secondo quanto scrive il Corriere "l'indagine è partita dopo un esposto della Fininvest, cassaforte della famiglia Berlusconi, alla Consob, all'Agcom e alla Procura, dove si ipotizzava che il gruppo francese avesse 'creato le condizioni' per 'far scendere artificiosamente il valore del titolo Mediaset' per poi scalare 'a prezzi di sconto'". Rbr/Int9