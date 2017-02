Guerini alla minoranza Pd: ultimatum non sono ricevibili

Roma, 18 feb. (askanews) - "Questa mattina toni e parole che nulla hanno anche fare con una comunità che si confronta e discute. Gli ultimatum non sono ricevibili". Il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini reagisce con un tweet alle parole degli esponenti della minoranza dem. "Adesso che abbiamo convinto Renzi a sostenere Gentiloni fino alla fine della legislatura senza fargli brutti scherzi, possiamo darci il tempo di riconciliarci e trovare le ragioni per stare ancora insieme". E' uno dei passaggi del messaggio postato su Facebook dal governatore della Puglia Michele Emiliano. "Ieri ho detto a Renzi che basterebbe fare una conferenza programmatica a maggio e le primarie congressuali a settembre per ricomporre un clima di rispetto reciproco e salvare il Pd". Lo scrive il governatore pugliese Michele Emiliano su Facebook, nel giorno in cui assieme a Roberto Speranza ed Enrico Rossi dà vita alla manifestazione delle minoranze Pd che potrebbe portare alla scissione nel partito. "Questo - sostiene - è il lavoro che deve fare il segretario. Rimettere insieme i cocci di anni difficili per ripartire insieme. Senza questo lavoro le distanze politiche tra noi sono troppo grandi e non basterebbe una conta per evitare anche a breve nuovi dissensi e nuovi rischi di conflitto.Diamoci una possibilità". int4