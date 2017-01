Golden Globe, tra i presentatori anche DiCaprio e Ben Affleck

Roma, 7 gen. (askanews) - Ci saranno anche Leonardo DiCaprio e Ben Affleck nella lista dei presentatori per i 74esimi Golden Globe. I due divi di Hollywood accompagneranno sul palco il presentatore ufficiale, il comico Jimmy Fallon. Insieme a DiCaprio e Affleck compaiono Kristen Bell, Annette Bening, Pierce Brosnan, Naomi Campbell, Jessica Chastain, Gal Gadot, Hugh Grant, John Hamm, Chris Hemsworth, Felicity Jones, John Legend, Ryan Reynolds, Sting, Emma Stone, Carrie Underwood, Vince Vaughn, Carl Weathers, Kristen Wiig e Casey Affleck. Questi nomi si aggiungono a quelli già annunciati in precedenza: Sofía Vergara, Diego Luna, Zoe Saldaña, Drew Barrymore, Steve Carell, Pryanka Chopra, Matt Damon, Viola Davis, Laura Dern, Goldie Hawn, Anna Kendrick, Nicole Kidman, Brie Larson, Sienna Miller, Mandy Moore, Jeffrey Dean Morgan, Timothy Olyphant, Chris Pine, Eddie Redmayne, Amy Schumer, Sylvester Stallone, Justin Theroux, Milo Ventimiglia e Reese Witherspoon. La serata di premiazione si terrà l'8 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. I favoriti sono il film musicale 'La La Land', con 7 nominations, e la serie televisiva 'Il caso O. J. Simpson', con cinque. Nella stessa serata Maryl Street riceverà il Cecil B. DeMille Award per la carriera. Adx