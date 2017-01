Gli U2 raddoppiano a Roma: 15 (sold out) e 16 luglio

Esauriti in mattinata i biglietti per la prima data

Roma, 16 gen. (askanews) - Gli U2 raddoppiano. L'attesissimo U2: The Joshua Tree Tour 2017, il tour che vuole celebrare il trentesimo anniversario dell'omonimo quinto album della band, sarà allo Stadio Olimpico di Roma per due serate consecutive, il 15 luglio come annunciato la scorsa settimana (biglietti esauriti) e il 16 luglio. I biglietti per il secondo concerto saranno in vendita dalle 10:00 di lunedì 23 gennaio su ticketone.it. Gli iscritti al fan club ufficiale potranno come sempre accedere ad una prevendita anticipata, dalle 9:00 di mercoledì 18 gennaio alle 17:00 di venerdì 20 gennaio.