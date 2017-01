Gli Oscar fanno decollare gli incassi, "La La Land" primo

Roma, 30 gen. (askanews) - La notte della consegna degli Oscar sta arrivando (26 febbraio) e le nomination hanno già fatto decollare gli incassi di molti titoli candidati come miglior film all'ambita statuetta. Hanno incassato nel mondo : "La La Land" 223 milioni di dollari (106 negli Usa), "Arrival" 175 milioni di dollari (negli Usa 97),"La Battaglia di Hacksaw Ridge" 163 (65 negli Usa), "Il diritto di contare" ("Hidden Figures") 104 (tutti incassati negli Usa), Barriere" ("Fences") 50 (tutti incassati negli Usa), "Manchester by the Sea" 42 (41 negli Usa), "Lion - La strada verso casa" 33 (19 negli Usa), "Hell or High Water" 27 (tutti incassati negli Usa), "Moonlight" 17 (tutti incassati negli Usa). Cms