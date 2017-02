Giudizi poco lusinghieri di Berdini su Raggi, lei vuole la smentita

Roma, 8 feb. (askanews) - "Ho letto qualcosa sui giornali: devo dire che a noi, a me, ha sempre detto il contrario. Comunque mi aspetto una sua smentita". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi entrando in Campidoglio ha risposto a chi le chiedeva un commento sulle affermazioni alla "Stampa" dell'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini. "Mi dispiace per 'La Stampa' ma io non ho rilasciato alcuna intervista, sono mesi che non ne faccio. Stavo parlando con due amici e il giornalista, questo piccolo mascalzone, ha carpito alcune frasi. Sindaca impreparata? Tutti noi della Giunta siamo impreparati, anche io mi ci metto, l'avevo già detto. Non immaginavo il baratro che ho trovato: la città é messa in ginocchio".

Berdini, parlando a Rainews24, ha smentito il colloquio riportato oggi dalla "Stampa". Nell'intervista riportata dal quotidiano torinese, Berdini avrebbe spiegato che la Raggi "su certe scelte sembra inadeguata al ruolo che ricopre. I grand commis dello Stato, che devo frequentare per dovere, lo vedono che è impreparata. Ma impreparata strutturalmente, non per gli anni. Se lei si fidasse delle persone giuste...". "Questa mattina l'assessore del Comune di Roma Paolo Berdini ha smentito di aver rilasciato delle dichiarazioni al nostro giornale sulla giunta di Virginia Raggi. 'La Stampa' conferma parola per parola il colloquio con l'assessore Berdini pubblicato nell'edizione odierna a firma del giornalista Federico Capurso". Così il quotidiano torinese conferma il contenuto delle dichiarazioni dell'assessore capitolino. "Se umanamente si può comprendere l'imbarazzo dell'assessore, - si legge in una nota diffusa dopo la smentita fatta dallo stesso Berdini - questo comunque non giustifica in alcun modo gli inaccettabili giudizi che Berdini ha pronunciato sul collega per cercare di smentire quanto riferito".