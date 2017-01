Roma, 20 gen. (askanews) - Prima della sua morte George Michael aveva registrato una nuova canzone che potrebbe essere pubblicata nei prossimi mesi. IL cantante, scomparso il giorno di Natale, per tutto il mese di dicembre aveva collaborato con il dj e musicista inglese Naughty Boy e aveva in mente di far uscire un nuovo album. A rivelare la notizia il giovane produttore Naughty Boy alla BBC: "Non escludo che la canzone possa davvero uscire sul mercato, è davvero bella, solo un po' dolce amara". Naughty Boy ha anche raccontato come era nata questa collaborazione. "Non erano coinvolte grandi etichette discografiche, ero solo un suo grande fan, da sempre, e avevo sempre avuto voglia di collaborare con lui e così ci eravamo messi al lavoro". Adx