George Michael, evento-tributo a Londra il 12 gennaio

Roma, 5 gen. (askanews) - George Michael sarà ricordato a Londra con un evento-tributo il 12 gennaio. La popstar britannica scomparsa il giorno di Natale del 2016, sarà celebrato con un evento organizzato al club Glory della capitale inglese. La serata è stata battezzata "Club Tropicana: Celebrating George Michael" e sarà incentrata su una serie di omaggi in salsa drag queen e con numeri in costume, coprendo l'intero arco della carriera di Michael. Il pubblico è incoraggiato a presentarsi con costumi e travestimenti. Questo il comunicato ufficiale del club: "George Michael significa molto per tanti clienti del The Glory. Molti frequentatori abituali erano suoi amici. [...]. La co-proprietaria del The glory, Zoe Argiros, ha scelto "Freedom '90" lo scorso anno quando le è stato chiesto di indicare una canzone che descrivesse il suo locale". Adx