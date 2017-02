George Clooney: "Che pazzia diventare papà di due gemelli"

Roma, 28 feb. (askanews) - "E' un po' da pazzi, vero? Se mi avessero detto che un giorno sarei diventato papà di due gemelli Sono tre anni che dicono che Amal è incinta, ma questa volta è vero". Così George Clooney commenta la sua paternità in una intervista esclusiva pubblicata dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 1 marzo. "Io ci penso sempre, 24 ore al giorno. Come non provare ansia di fronte a questa enorme responsabilità? Far nascere un bambino, addirittura due! Non so da dove vengano le voci che avremo un maschio e una femmina, nemmeno noi lo sappiamo ancora, e non vogliamo saperlo". "Siamo stati colti alla sprovvista per il modo in cui si è saputa la cosa", racconta George Clooney a Chi. "Io ero al funerale di mio cugino, più o meno un mese fa, e ho confidato a un amico che Amal aspettava due gemelli. Lui ne ha parlato a sua moglie, che è giornalista, e non è riuscita a non diffondere la notizia. Questi bambini non facevano parte dei nostri progetti, prima non ne avevamo mai realmente parlato. Ma deve sapere che Amal e io non avevamo mai pronunciato una sola volta la parola "matrimonio" prima che le chiedessi di sposarmi". L'arrivo dei figli cambierà, secondo l'attore, il frenetico ritmo di vita della coppia. "Io non andrò più né in Sud Sudan, né in Congo, Amal non andrà più in Iraq ed eviterà i luoghi dove sa di non essere la benvenuta. Abbiamo la fortuna di vivere in tre Paesi: Italia, America e Inghilterra. Ma quando i bambini andranno a scuola, dovremo decidere dove stabilirci". "Amal è la persona più intelligente che conosca, è dolce, comprensiva e ha un gran senso dell'umorismo. Per istinto, cerca sempre il lato positivo. Spesso le persone si sentono intimidite da lei: poiché è molto alta, e molto elegante, dà la sensazione di essere un po' fredda. Quando la conosci, però, ti rendi conto che è esattamente l'opposto".

Adx