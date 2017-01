Gentiloni trasferito in reparto, dimissioni probabilmente domani

Roma, 13 gen. (askanews) - Il premier Paolo Gentiloni è stato trasferito dall'unità di terapia intensiva dell'unità coronarica del Policlinico Gemelli al reparto degenze da dove, salvo imprevisti, potrà essere dimesso domani per fare rientro a casa. Secondo quanto viene riferito, il decorso post operatorio del premier - dopo la terza notte di ricovero al Gemelli di Roma dove è stato sottoposto nella notte fra martedì e mercoledì ad angioplastica - è molto positivo: in costante miglioramento. Mentre i sanitari si sono riservati sulla possibiltà che domani stesso Gentiloni possa tornare al lavoro a palazzo Chigi dove è possibile, ma non ancora convocata, la riunione settimanale del Consiglio dei ministri. Tor-int4