Gentiloni: "Gli agenti Movio e Scatà hanno avuto coraggio

Roma, 23 dic. (askanews) - Gli agenti che hanno intercettato il tunisino Anis Amri hanno mostrato "coraggio e capacità professionali". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, durante una dichiarazione alla stampa a palazzo Chigi. "Ringrazio uomini e donne degli apparati di sicurezza impegnati in questi giorni e di cui l'Italia è davvero fiera. Una gratitudine speciale va al giovane agente Cristian Movio, rimasto ferito nell'operazione di Sesto San Giovanni, e al suo collega Luca Scatà: hanno mostrato coraggio e capacità professionali". L'operazione di polizia a Milano dimostra che "lo Stato c'è", anche se "le minacce non vanno sottovalutate". "La nostra attenzione resta massima, le minacce non vanno sottovalutate. Ma quanto accaduto questa notte credo che consenta ai nostri cittadini di sapere che l'Italia c'è e lo Stato c'è". Gentiloni ha aggiunto: "Voglio ricordare di nuovo le vittime della strage di Natale al mercatino di Berlino e cogliere questa occasione per stringerci in un abbraccio ai familiari di Fabrizia Di Lorenzo, italiana esemplare rimasta uccisa in questa strage". int4