Gentiloni dice che sui migranti l'Italia ha fatto la sua parte

Roma, 3 feb. (askanews) - "Sono convinto che ieri si sia aperta una pagina nuova nella vicenda dei flussi migratori dalla Libia da dove viene oltre il 90 per cento dei migranti che arrivano in Sicilia e in Italia: il fatto che tra Italia e autorità libiche ci sia un accordo di collaborazione per gestire e ridurre i flussi è un capitolo nuovo, un capitolo cui abbiamo lavorato per mesi e quindi siamo molto soddisfatti". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, oggi a Malta per partecipare alla riunione del Pes e al vertice informale Ue.

"All'Unione europea - ha aggiunto - possiamo dire che noi la nostra parte l'abbiamo fatta, ora ci aspettiamo che da parte dell'Ue ci sia un sostegno perché è una fase che noi possiamo in parte affrontare da soli con risorse italiane, con la collaborazione tra le nostre istituzioni e quelle libiche ma servono anche risorse europee. L'accoglienza che questo risultato italiano ha avuto mi fa sperare che il sostegno dell'Ue ci possa essere". Gentiloni non quantifica le risorse che servono per mettere in pratica l'accordo: "L'importante è che ci sia un chiaro sostegno politico, l'Italia ha aperto un strada, le risorse non mancheranno. Da questo punto di vista, come sempre, l'Ue può mettere in campo moltissime risorse economiche. Molto spesso ciò che rende difficile l'operatività dell'Ue sono i tempi, le lentezze, la mancanza di decisionesul piano politico ma qui parliamo di una finestra politica aperta già da noi, quindi è più facile anche per l'Europa". Luc/Int9