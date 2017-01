Gentiloni dice che in Italia c'è meno radicalizzazione che altrove

Roma, 5 gen. (askanews) - In Italia ci sono meno persone radicalizzate e meno foreign fighters rispetto ad altri paesi dell'Occidente. Lo ha spiegato il premier Paolo Gentiloni in una conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine dell'incontro con la commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.

"C'è una specificità nel nostro paese - ha detto Gentiloni - per certi versi più rassicurante in termini di dimensioni numeriche per via anche del periodo da quando sono cominciati alcuni flussi, alcuni percorsi di radicalizzazione: il fatto di avere un numero minore di persone radicalizzate o di foreign fighters non deve indurci a sottovalutare il fenomeno. Resta la necessità di capirlo". Luc/Gtu/Int9