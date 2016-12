Generale Usa dice che la Russia ha usato la Siria come esercitazione (a spese dei civili)

New York, 22 dic. (askanews) - La Russia ha usato la propria campagna militare in Siria come "un'opportunità per un'esercitazione realistica", nel "disprezzo delle vittime civili. Non è una condotta di una nazione che vuole essere trattata come una superpotenza". L'accusa è stata lanciata dal generale Ben Hodges, comandate dell'esercito statunitense in Europa; lo riporta la Bbc. A24/Pca/Int2