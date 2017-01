Banjul, 21 gen. (askanews) - il leader del Gambia Yahya Jammeh ha annunciato alla televisione di stato che intende cedere il potere e che i presidenti di Mauritania e Guinea hanno in precedenza ottenuto il suo assenso in linea di principio a lasciare il Paese. I negoziati proseguono sulle condizioni della sua partenza, prolungando de facto la sospensione dell'operazione militare nell'Africa occidentale decisa dalla Cedeao, la Comunità economica degli stati dell'Africa occidentale, per costringere Jammeh a cedere il potere. Il Gambia, piccolo Paese anglofono completamente circondato dal Senegal, a eccezione di una piccola striscia sulla costa meta di turisti, attraversa una crisi da quando Jammeh ha annunciato - lo scorso 9 dicembre - il rifiuto di cedere il potere ad Adama Barrow, vincitore delle elezioni del 1 dicembre, delle quali contesta i risultati. Dopo vari tentativi di fargli cambiare idea, i presidenti di Guinea (Alpha Condé) e Mauritania (Mohamed Ould Abdel Aziz) hanno raggiunto ieri Banjul per un'ultima mediazione. E le cose sono quasi risolte, apparentemente. (fonte AFP) Fco MA