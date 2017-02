Gabbani su Facebook: "Ora basta con Occidentali's Karma"

Roma, 18 feb. (askanews) - Continua il momento d'oro per Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo 2017, con la sua "Occidentali's Karma". L'artista, che con il suo tormentone sulla bocca di tutti ormai, ha voluto ringraziare i fa con un video su Facebook dove si prende anche in giro: "Però ora basta, e questo Occidentali's Karma di qua e di là e Gabbani su e il balletto a destra e il gorilla a sinistra. Ovviamente sto scherzando, io sono ancora incredulo e devo ancora riuscire a realizzare questa ondata di entusiasmo e calore, incredibilmente non solo in Italia, ma c'è un appoggio anche da tutti i nostri amici europei. Devo dire che sono orgoglioso di tutti i traguardi che abbiamo raggiunto in così poco tempo e non mi resta che ringraziare chi ha reso possibile tutto questo, quindi voi (i fan)". Gabbani comanda anche la classifica della Fimi, stilata ogni settimana, dei singoli mentre è secondo nell'Airplay radiofonica. Adx