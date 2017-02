Fratellastro Kim Jong-Un implorò di essere risparmiato nel 2012

Seoul, 15 feb. (askanews) - Il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-Un, Kim Jong-Nam, assassinato in Malaysia, aveva implorato Pyongyang di risparmiargli la vita dopo un fallitto omicidio nel 2012. Lo ha rivelato il capo dei servizi della Corea del Sud in un'audizione a porte chiuse con i deputati. Kim Jong-Nam è morto, secondo le ricostruzioni, per le punture di aghi avvelenati inferte da due agenti donne dei servizi di Pyongyang all'aeroporto di Kuala Lumpur. L'autopsia sul corpo verrà effettuata oggi, ha dichiarato il capo della polizia malese Abdul Samah Mat senza confermare l'identità dell'uomo, conferma che è, però, arrivata da Seoul. "Il nostro governo è certo che l'uomo assassinato è Kim Jong-Nam", ha dichiarato Chung Joon-Hee, portavoce del ministero per l'Unificazione di Seoul. Jong-Nam, il fratello maggiore del leader nordcoreano, era stato per un periodo il più accreditato alla successione a Kim Jong-Il, ma era poi caduto in disgrazia dopo aver provato a entrare in Giappone nel 2001 con un passaporto falso per visitare Disneyland. Da allora, anche per le sue posizioni riformiste, viveva in esilio, principalmente a Macao. Nel 2012 dalla Corea del Nord era arrivato l'ordine per tentare di ucciderlo, secondo il capo dell'intelligence di Seoul, Lee Byung-Ho. E nell'aprile dello stesso anno "Jong-Nam inviò una lettera" in cui chiedeva di "risparmiare lui e la sua famiglia", ha riferito un membro della commissione parlamentare sudcoreana per i servizi, Kim Byung-Kee. "Aggiungeva - ha riferito il deputato - 'non sappiamo dove andare...sappiamo che l'unica via di fuga è il suicidio". La ex moglie e l'attuale moglie di Kim Jon-Nam e i tre figli vivono attualmente tra Pechino e Macao e sono "sotto protezione da parte delle autorità cinesi", ha riferito un altro deputato sudcoreano aggiungendo che Jong-Nam era arrivato in Malaysia il 6 febbraio. (fonte afp) Dmo MAZ