Francia, tempesta Leiv in sudovest: 200mila case senza elettricità

Allarme rosso è in vigore in tre dipartimenti

Parigi, 4 feb. (askanews) - Almeno 200mila abitazioni sono sprovviste di elettricità questa mattina dopo il passaggio della tempesta "Leiv" in tre dipartimenti del sudovest della Francia (Charente, Charente-Marittima e Gironda). E' quanto si è appreso dalla società di distribuzione Enedis. Per questi tre dipartimenti è in vigore l'allarme rosso "venti violenti" da sabato alle 5 fino alle 13 dello stesso giorno. La tempesta, indicata come "eccezionale" da Meteo France, ha provocato raffiche di vento fino a 148 chilometri a Cap Ferret sul litorale. (fonte AFP) Fco MAZ