Francia, 15mila curdi a Strasburgo per la liberazione di Ocalan

Strasburgo, 11 feb. (askanews) - Circa 15.000 persone hanno partecipato oggi a Strasburgo al grande raduno annuale organizzato dai curdi d'Europa per chiedere uno status per il Kurdistan e la liberazione del loro leader storico Abdullah Ocalan, detenuto in un'isola prigione ne mar di Marmara, in Turchia. Ci sono "fra 12.000 e 15.000" manifestanti secondo una fonte della polizia, da 15.000 a 17.000 persone, per gli organizzatori. Venuti da Germania, Francia, Belgio e Lussemburgo, i membri della comunità curda sono arrivati questa mattina presto a Strasburgo. Il più importante contingente era tedesco. "Strasburgo, è il centro dell'Europa, la città del Consiglio europeo, del Parlamento europeo, della Corte europea dei diritti umani", ha sottolineato Mirtaza, 60 anni, venuto da Nancy, per giustificare la scelta della capitale alsaziana per questo appuntamento.Il console generale di Turchia a Strasburgo aveva chiesto l'annullamento della marcia, denunciata come una manifestazione di sostegno a una organizzazione terrorista. Ogni anno da 18 anni, i curdi d'Europa si danno appuntamento a Strasburgo per reclamare uno status per il Kurdistan e la liberazione del loro leader storico Abdullah Ocalan. Catturato il 15 febbraio 1999 a Nairobi, era stato consegnato alle autorità turche. Condannato a morte, la sua pena è stata commutata nel 2002 in ergastolo sull'isola turca di Imrali. La manifestazione si è dispersa verso le 13,30. Ihr-Int5