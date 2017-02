Francesco: il cristiano è schiavo dell'amore non del dovere

Città del Vaticano, 6 feb. (askanews) - I rigidi hanno "paura" della libertà che Dio ci dà, hanno "paura dell'amore". E' quanto affermato da Papa Francesco nella Messa mattutina a Casa Santa Marta. Il Pontefice ha sottolineato che il cristiano è "schiavo" dell'amore, non del dovere, e ha invitato i fedeli a non nascondersi nella "rigidità" dei Comandamenti. "Quando Gesù dice: 'Il Padre sempre opera; anche io opero sempre' i dottori della legge si scandalizzarono e volevano ucciderlo per questo. Perché? Perché non sapevano ricevere le cose di Dio come dono! Soltanto come giustizia: 'Questi sono i Comandamenti. Ma sono pochi, ne facciamo di più'. E invece di aprire il cuore al dono, si sono nascosti, hanno cercato rifugio nella rigidità dei Comandamenti, che loro avevano moltiplicato fino a 500 o più. Non sapevano ricevere il dono. E il dono soltanto si riceve con la libertà. E questi rigidi avevano paura della libertà che Dio ci dà; avevano paura dell'amore". int4