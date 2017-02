Francesco Gabbani: "Il nuovo album pronto in primavera"

Roma, 25 feb. (askanews) - Dopo la vittoria del Festival di Sanremo con la canzone "Occidentali's Karma", Francesco Gabbani prepara anche il nuovo album. "Stiamo preparando il nuovo album che dovrebbe uscire in tarda primavera" dice l'artista che dal 9 al 13 maggio sarà impegnato a Kiev per l'Eurovision Song Contest, a Kiev dal 9 al 13 maggio. Gabbani però non sa se sul palco ci sarà la scimmia e soprattutto che coreografia porterà: "Lo 'scimmiografo', ovvero il coreografo Filippo Ranaldi, ha dato un contributo fondamentale. Non so ancora se faremo lo stesso balletto o qualcosa di nuovo, né ho deciso se inseriremo dei brevi testi in inglese per rendere la canzone più internazionale. Una cosa è certa: il gorilla non viaggerà nella stiva".

Il brano intanto scala le classifiche: "Su YouTube il video della canzone in una settimana ha superato 15 milioni di visualizzazioni e sono entrato in classifica su iTunes in 15 Paesi. Ciò che mi diverte di più sono le 'scimmiografie' che stanno arrivando da tutto il mondo. A Osaka, in Giappone, ci hanno aperto persino un festival musicale".