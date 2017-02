Fmi: chiediamo alleggerimento del debito di Atene, non un taglio secco

Roma, 9 feb. (askanews) - Il Fondo monetario internazionale ritiene necessario "un alleggerimento" e non un "taglio secco" del debito della Grecia. Lo ha puntualizzato il portavoce Gerry Rice, dopo il trascinarsi delle ultime settimane del dibattito in merito agli aiuti ad Atene e sull'ipotesi di alleggerire appunto il fardello debitorio ellenico. Implicitamente Rice ha riconosciuto che la discussione èp ancora aperta visto che "questa settimana abbiamo ricevuto molte nuove informazioni, incluse sulla sostenibilità del debito". In generale con l'Europa e il fondo anticrisi Esm "siamo d'accordo che l'Ue ha assicurato un supporto straordinario alla Grecia e che è incoraggiante che reiteri anche oggi che aiuterà la Grecia sul lungo termine". "Ma penso che sia importante anche ribadire che questo supporto non è incondizionato - ha proseguito il portavoce del Fmi -. E' invece legato ad impegni ad attuare riforme e al raggiungimento di raggiungimento di obiettivi. Sono tutte misure necessarie per modernizzazione e rendere competitiva l'economia greca". Voz MAZ