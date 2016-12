Firenze, 29 dic. (askanews) - Un bambino di 22 mesi è morto oggi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per meningite C. Lo rende noto lo stesso nosocomio. Il bimbo è arrivato ieri sera in condizioni disperate dalla Lucchesia, con febbre molto alta. Si tratta del settimo decesso del 2016 per menigite di tipo C in Toscana. Xfi-int4