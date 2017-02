Fiorentina sprecona, Viola avanti 2-0 poi la rimonta di Belotti

Roma, 28 feb. (askanews) - Fiorentina e Torino hanno pareggiato 2-2 nella 26esima giornata del campionato di serie A. La Viola, avanti con Saponara (8') e Kalinic (38') butta via un primo tempo dominato e si fa rimontare da una doppietta di Belotti nel secondo tempo (20' e 40') che sbaglia anche un rigore. "Io sono qui per lavorare, non per salvare la panchina. Dormirò tranquillo stanotte perché ho fatto il mio lavoro con grande onestà" il commento di Sousa a rischio esonero. MIhajlovic plaude ai suoi: "Che reazione. Per un'ora non siamo scesi in campo. Belotti può diventare il miglior centravanti italiano. I rigori sbagliati? Avremmo 6-7 punti in più". COn questo pareggio Fiorentina e Torino restano a centro classifica con 41 e 36 punti. Adx