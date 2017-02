Fine di una favola, è notte fonda per il Leicester di Ranieri

Roma, 18 feb. (askanews) - Crisi senza fine per il Leicester di Claudio Ranieri che perde 1-0 al The Dan contro il Millwall e dice addio alla FA Cup. Non bene le Foxes che perdono contro una squadra di categoria inferiore nonostante la superiorità numerica per più di 40 minuti. Dopo un primo tempo con poche emozioni al 52' il Millwall è in dieci per l'espulsione di Cooper ma al 90' trova il guizzo vincente grazie a Cumminngs. E' il gol qualificazione per il Millwall che, dopo il Bournmeouth e il Watford di Mazzarri, fa fuori anche i campioni d'Inghilterra. Non bene anche il Manchester City che è stato costretto sullo 0-0 dall'Huddersfield Town, formazione di Championship e quindi adesso dovrà giocarsi la qualificazione ai quarti nel replay all'Etihad Stadium. La sorpresa più grande di giornata però arriva dal campo del Burnley, dove la squadra che la settimana scorsa era riuscita a fermare la corsa del Chelsea capolista perde contro la formazione dei dilettanti del Lincoln City che si qualificano, grazie alla rete al 90' di Raggett, per la prima volta in 130 anni ai quarti di FA Cup. Adx-int4