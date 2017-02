Fillon denuncia un "golpe" della "gauche"

Roma, 1 feb. (askanews) - Il candidato della destra alle presidenziali francesi, Francois Fillon, ha denunciato "un golpe istituzionale" contro la sua candidatura all'Eliseo da parte della "gauche" e ha chiesto ai parlamentari del suo partito di continuare a sostenerlo. "La credibilità della mia candidatura è stata messa in dubbio" da questa vicenda, ha denunciato Fillon nel corso di una riunione a porte chiuse nel quartier generale della sua campagna a Parigi, secondo quanto riportato da Le Figaro. Fillon, considerato fino a pochi giorni fa come il candidato favorito alla presidenza francese, è rimasto invischiato in uno scandalo, battezzato dalla stampa Penelopegate, sul presunto impiego fittizio della moglie Penelope presso il Parlamento francese nonché su incarichi ai figli, che avrebbero fruttato complessivamente alla famiglia Fillon attorno al milione di euro. Nell'ambito delle indagini su questa vicenda oggi sarà ascoltato un testimone chiave, Marc Joulaud, colui che ha preso il posto di Fillon all'Assemblea Nazionale, quando Fillon entrò nel governo. Cls MAZ