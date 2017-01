Fico (M5s) ammette che Marra e Alde sono stati gravi errori

Roma, 15 gen. (askanews) - La nomina di Raffaele Marra al Campidoglio e la richiesta di adesione del Movimento Cinque Stelle all'Alde sono stati due errori. Lo ha detto l'esponente del M5S a "L'Intervista" in onda su SkyTg24. Parlando dell'ex capo del personale del Comune di Roma, Fico ha detto "Marra è stato un grave errore, ma adesso è in galera. Abbiamo sbagliato". Stessa ammissione per la mancata adesione al gruppo del parlamento europeo Alde. "Lo reputo un errore - ha detto - perché il Movimento non fa alleanze". Sen/Int2