Roma, 29 dic. (askanews) - E' di tre morti e un ferito il bilancio dell'incendio che questa mattina ha distrutto uno yacht di circa 20 metri, ancorato nel porto di Loano, in provincia di Savona. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sono propagata prima delle 6 sorprendendo nel sonno le quattro persone, tutte di nazionalità tedesca, che si trovavano all'interno dell'imbarcazione. Una donna è stata tratta in salvo dall'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto. Sono in corso i rilievi per fare luce sulle cause dell'incendio. La procura di Savona ha aperto un'inchiesta. Red/Cro/Bla