Ferirono una bambina per sparare agli ambulanti, arresti a Napoli

Roma, 14 gen. (askanews) - Individuati e fermati dalla polizia a Napoli i presunti autori della sparatoria avvenuta il 4 gennaio nel mercato del quartiere Forcella, dove rimasero feriti una bambina di 10 anni e tre ambulanti senegalesi. Lo riferisce con un tweet la polizia di stato. La sparatoria avvenne nella zona della Maddalena. La piccola di 10 anni rimasta ferita si trovava nel mercato a ridosso di Forcella insieme al padre commerciante e fu colpita da una pallottola vagante che la ferì a un piede. In un tweet sul sito istituzionale, la polizia di Stato ha reso noto che, al momento, le persone arrestate dagli agenti della squadra mobile della questura partenopea sono quattro: due persone finite in carcere e due ai domiciliari.

Fu una vera e propria spedizione punitiva quella che si consumò il 4 gennaio scorso nel mercato della Duchesca-Maddalena a Napoli nel corso della quale furono feriti tre cittadini senegalesi, venditori ambulanti, e ferita una bimba di 10 anni raggiunta da una pallotta di rimbalzo a un piede. Il raid armato - hanno ricostruito Squadra mobile e Dda partenopea - fu organizzato da appartenenti al clan camorristico Mazzarella per colpire, in particolare, un quarto cittadino senegalese, anch'egli venditore ambulante, "reo" di non aver versato la somma di 20 euro a titolo di estorsione imposta per poter esercitare liberamente la propria attività commerciale. Le investigazioni hanno permesso di accertare i ruoli e le responsabilità dei fermati ritenuti, a vario titolo, responsabili di lesioni personali aggravate, estorsione, tentata estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, reati aggravati dal metodo mafioso perché commessi per realizzare gli scopi criminali e agevolare l'organizzazione camorristica dei Mazzarella, da tempo operativa nella zona centrale della città. Apa/Int2