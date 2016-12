Roma, 31 dic. (askanews) - Problemi alla caviglia per Federica Pellegrini. In vacanza alle Maldive per le festività natalizie la nuotatrice veneta ha postato la foto della sua caviglia con il significativo commento "dolorante". Poi ha pubblicato una seconda foto in cui appare davanti al mare dell'atollo per tranquillizzare un po' tutti. La Pellegrini si trova in questi giorni alle Maldive con tanti sportivi tra i quali l'ex fidanzato Filippo Magnini, il presidente del Coni Giovanni Malagò, Francesco Totti e Ilary Blasi. Al rientro dalle ferie la Pellegrini si sottoporrà ad un controllo anche se sembra non si tratti di nulla di grave. Adx