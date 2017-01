Fca sotto accusa dell'agenzia ambiente Usa per emissioni truccate

New York, 12 gen. (askanews) - La Environmental Protection Agency (Epa), l'agenzia americana per la tutela ambientale, ha accusato Fiat Chrysler Automobiles di avere commesso violazioni sugli standard sulle emissioni diesel. Come si legge in un comunicato, secondo l'agenzia, la casa automobilistica avrebbe usato software per barare sui limiti sulle emissioni di circa 104.000 vetture.

Le accuse riguardano modelli prodotti nel 2014, 2015 e 2016. I software sarebbero stati installati su versioni diesel di Jeep Grand Cherokee e Dodge Ram Truck.

Una risposta ufficiale di Fiat Chrysler Automobiles alle accuse ancora non c'è, ma secondo indiscrezioni riportate da Cncb la casa automobilistica si prepara a contestare quanto sosterrà l'agenzia americana per la tutela ambientale. Fca sosterrà che i veicoli sono in linea con gli standard e che non sono state commesse violazioni sulle emissioni. La casa automobilistica si impegnerà comunque a lavorare con l'Epa e con l'amministrazione Trump sulla vicenda. Intanto, il titolo Fca vira bruscamente al ribasso a Piazza Affari fino a precipitare del 17% (minimo a 8,78 euro). int4