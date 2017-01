Fca, annuncia investimenti per 1 mld $ e la creazione di 2000 posti

Roma, 9 gen. (askanews) - Fiat Chrysler ha annunciato investimenti per 1 miliardo di dollari entro il 2020 nei suoi impianti di produzione in Michigan e Ohio e la creazione di 2.000 nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti. E' quanto comunica il gruppo in una nota diffusa a margine del salone dell'auto di Detroit dopo le parole del presidente eletto Donal Trump sugli investimenti delle case automobilistiche in Messico. "Fca sta ulteriormente dimostrando il suo impegno nel rafforzare la sua base manifatturiera in Usa" sottolinea il Gruppo ricordando di aver creato 25.000 posti di lavoro nel Paese da 2009. int4