Fallisce nuova mediazione ma si tratta. Pd a rischio scissione

Roma, 18 feb. (askanews) - Alla vigilia dell'assemblea nazionale del Pd, la speranza di evitare la scissione è ormai più un atto di fede di pochi che una prospettiva concreta di molti. L'ultima, vera, mediazione è fallita poco prima dell'ora di pranzo. Quando il ministro Dario Franceschini, il grande alfiere dell'unità in queste giornate così difficili per il Partito democratico, è uscito dal Palazzo dei congressi di Firenze per andare a pranzo, prima di riprendere un treno per Roma. Nessun incontro con Renzi, ha spiegato ai cronisti che lo incalzavano, seguendolo nel dedalo di stradine intorno a piazza Santa Maria Novella, "ci siamo sentiti" ma nessun faccia a faccia. E tanto è bastato - Franceschini si era visto a tu per tu con Dario Nardella, ex Ds e fedele di Renzi nella trattativa anti-scissione - perché l'ultima proposta era già stata rispedita al mittente. A farla, a quanto si spiega in ambienti dem, sempre Franceschini con il sostanziale avallo di Renzi: primarie il 14 maggio e conferenza programmatica (da farsi, come poi rilancia Matteo Orfini, nella prima parte del congresso "da quando viene indetto alla presentazione delle candidature"). Insieme a questo un documento di appoggio al governo Gentiloni- senza specificare nessuna data di "scadenza" - da approvare all'assemblea di domani. Ma non è passata. La minoranza ha tenuto il punto su conferenza programmatica, congresso in autunno e garanzia di durata del governo Gentiloni fino al 2018. Si racconta che in molti abbiano lavorato per "dividere Emiliano dagli altri due", Enrico Rossi e Roberto Speranza in modo da tenerlo dentro il partito. Magari come antagonista di Renzi. Un sospetto che circola anche negli ambienti della minoranza perché Emiliano, consapevole di non poter fare il leader del nuovo partito di sinistra, potrebbe volersela giocare "dentro" il Pd. E' lui, del resto, l'unico ad aver lasciato uno spiraglio: "Con Renzi la 'linea rossa' è attiva. Noi diciamo: fare la conferenza programmatica e le primarie a settembre. E, se lui vuole, può anche rimanere segretario nel frattempo...". E' per questo che, nonostante i segnali inequivocabili di una scissione all'orizzonte, qualcuno tiene ancora un canale aperto con Emiliano. E solo domenica, dopo una nottata di trattative e telefonate, si capirà se si sarà trovato un accordo in extremis e su che cosa con il governatore pugliese. Per Speranza e Rossi il segretario deve lasciare perché "il congresso rischia di ridursi a un plebiscito rivincita per il capo arrabbiato perché ha perso il plebiscito vero". Certo è che comunque Emiliano al termine della manifestazione romana della sinistra Pd, che di fatto annuncia la rottura, sale sul palco insieme a Rossi e Speranza e la foto finale è già un manifesto politico. Da cui sarebbe difficile tornare indietro. A Lorenzo Guerini è affidata la risposta alla manifestazione della minoranza e non è conciliante: "Gli ultimatum non sono ricevibili". Franceschini ribadisce che con la scissione non ci saranno "innocenti e colpevoli ma solo colpevoli". Ma ormai sembrano parole al vento. Renzi, intanto, trascorre la vigilia tra il centro di Firenze, dove incontra, all'hotel Four Season, l'amico Marco Carrai, a lungo in predicato di diventare, tra mille polemiche, responsabile per il governo della cyber security, e la famiglia. Non una parola con i cronisti, ma i fotografi lo immortalano in Borgo Pinti: avanti e indietro tra le vie intorno al Four Season, da solo, con il cellulare attaccato all'orecchio. Vep