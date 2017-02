Palermo, 21 feb. (askanews) - La Polizia di Trapani e la Direzione Investigativa Antimafia hanno decapitato la famiglia mafiosa di Alcamo, arrestandone il reggente, Ignazio Melodia di 61 anni, ed altre 5 persone. L'accusa per Melodia, affiliato a Cosa Nostra da Matteo Messina Denaro in persona, è di essere a capo del mandamento di Alcamo. Gli altri arrestati avrebbero svolto un ruolo di collegamento tra le articolazioni mafiose presenti nel territorio e facendo da tramite tra Ignazio Melodia e Vito Gondola, boss di Mazara del Vallo. L'operazione è stata denominata "freezer" perché gli affiliati si riunivano nella cella frigorifero di un fruttivendolo di Alcamo pensando di essere al sicuro da microspie e telecamere. Melodia, soprannominato "u dutturi", in quanto laureato in medicina, è divenuto reggente della famiglia di Alcamo dopo l'arresto del fratello Antonino. Lavorava presso l'Ufficio d'Igiene di Alcamo ed era medico della Ausl di Trapani ed era stato già condannato per mafia ed estorsione. Xpa_int4