Evacuato l'aeroporto di Amburgo, almeno 50 intossicati

Roma, 12 feb. (askanews) - E' allarme all'aeroporto di Amburgo dove è in corso un'evacuazione totale dopo il ritrovamento di una sostanza sospetta. Lo scrive il sito del quotidiano Die Welt che aggiunge che ci sono dei feriti. Molte persone hanno lamentato problemi respiratori, riferiscono i vigili del fuoco che hanno allestito diverse postazioni per il trattamento dei feriti, oltre 50. Alcuni sono stati trasportati in ospedale. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco una sostanza ignota sarebbe fuoriuscita dall'impianto di condizionamento dell'aria dei terminal 1 e 2 dell'aeroporto Plaza.