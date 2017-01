Roma, 24 gen. (askanews) - I vigili del fuoco hanno recuperato all'interno dell'hotel Rigopiano un altro corpo senza vita, non ancora identificato e di sesso maschile. Sale quindi a 15 il numero delle vittime e scende a 14 il numero dei dispersi. Lo comunica in una nota la prefettura di Pescara. Undici le persone salvate. Un elicottero del 118, intanto, risulta disperso tra Campofelice e l'Aquilano. Dell'elicottero, partito per una normale operazione di soccorso, si sono perse le tracce radio durante il volo verso la destinazione dell'operazione, che nulla ha a che vedere con la vicenda dell'hotel di Rigopiano. Ancora incerto se l'elicottero sia precipitato o sia stato costretto a un atterraggio d'emergenza. Sul posto sono diretti i soccorsi e i vigili del fuoco. Apa-Int5