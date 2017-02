Esplosione a centrale nucleare in Francia (a Flamanville)

Flamanville (Francia), 9 feb. (askanews) - Un'esplosione si è verificata in Francia alla centrale atomica di Flamanville, nella Bassa Normandia. La prefettura ha dichiarato che "non c'è rischio nucleare". L'esplosione si è verificata verso le ore 10, riferisce Ouest France, e non ci sono feriti gravi ma quattro persone rimaste lievemente intossicate. Secondo i vigili del fuoco accorsi all'impianto, sono stati segnalati una esplosione e un incendio "nel cuore" della centrale, ma fuori dalla zona dove si trovano i reattori atomici. Quindi non c'è rischio nucleare, secondo la prefettura locale, citata dal quotidiano. Orm/Int9